Cessione Villa Mussolini: David2 pronta all'esposto in Procura

Ma allo stesso tempo viene tesa una mano verso Fondazione Carim: "Totalmente disponibili a dialogo e confronto"

David2 passa al contrattacco sulla vicenda della vendita di Villa Mussolini. La società afferma di aver appreso soltanto dalla stampa l’intenzione della proprietà di procedere al rogito notarile per il passaggio dell’immobile al Comune di Riccione, nonostante, sostiene la David2, la propria proposta economica fosse superiore.

Secondo quanto dichiarato da Walter Altea di David2, la Fondazione da un lato rivendicherebbe la piena discrezionalità prevista dal bando nella scelta dell’acquirente, mentre dall’altro richiamerebbe la tardività dell’offerta presentata dalla società per giustificarne l’esclusione.

David2 sostiene infatti di aver presentato una proposta da 1 milione e 506 mila euro, cifra ritenuta superiore del 25% rispetto a quella avanzata dal Comune di Riccione. Inoltre, la società evidenzia come già una precedente offerta fosse superiore di 40 mila euro rispetto a quella dell’amministrazione comunale.

“Un mese fa il vertice della Fondazione ha deciso di assegnare la vittoria al Comune rinunciando senza spiegazioni a 40 mila euro, mentre ora rinuncerebbe a 300 mila euro”, attacca Altea, che mette in discussione i criteri adottati nella procedura.

Il rappresentante di David2 annuncia quindi iniziative legali. “L’8 maggio 2026 i nostri uffici presenteranno un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica”, dichiara, aggiungendo che verranno trasmessi atti anche agli organi di vigilanza e controllo, tra cui Acri, Corte dei Conti e Ministero dell’Economia e delle Finanze, per chiedere verifiche sulla correttezza delle procedure. "In ogni caso David2 conferma nuovamente - conclude Altea - la propria totale disponibilità al confronto e al dialogo finora totalmente assenti non certamente per propria volontà, accogliendo l'invito del Consiglio generale ad auspicate forme di collaborazione tra gli offerenti (e la stessa Fondazione) nell’interesse della comunità riccionese, e rivolge analoga esortazione, riproponendo ancora una volta un incontro chiarificatore".