Cessioni del quinto: a Rimini finanziamenti più lunghi rispetto alla media regionale
Cresce il peso di dipendenti pubblici e pensionati tra i richiedenti, mentre i privati restano la quota principale
Nel territorio di Rimini il mercato dei finanziamenti mostra segnali stabili, con un contesto 2026 ancora favorevole soprattutto per i prestiti personali, grazie alla riduzione dei tassi di interesse. In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, il TAEG medio dei prestiti personali è sceso all’8,06%, il livello più basso degli ultimi due anni, rendendo il credito leggermente più accessibile alle famiglie e ai consumatori.
In Emilia-Romagna aumenta invece l’importo medio richiesto per i prestiti personali, arrivato a circa 12.800 euro, con la finalità principale legata a esigenze di liquidità, consolidamento debiti e acquisto di auto usate. A livello regionale, Ravenna registra le richieste di importo più alto per i prestiti personali, mentre Rimini si distingue per la maggiore durata media dei finanziamenti e per un’età media dei richiedenti più alta rispetto ad altre province.
Per le cessioni del quinto, i dipendenti privati restano la categoria più attiva, anche se in lieve calo rispetto al 2025, mentre crescono dipendenti pubblici e pensionati. A Rimini si rilevano finanziamenti di durata più lunga e un profilo di richiedenti mediamente più maturo, segno di un maggiore ricorso a questo strumento per esigenze economiche di medio-lungo periodo.