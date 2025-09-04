CGIL Rimini chiama alla mobilitazione a sostegno di Gaza

Sabato 6 settembre CGIL Rimini promuove una mobilitazione nell’area del Porto Canale

La CGIL Rimini denuncia le gravissime violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale compiute dal governo e dall’esercito israeliano a Gaza e in Cisgiordania, tra cui sfollamenti forzati, mancanza di cibo e cure, rioccupazione dei territori e isolamento di Gerusalemme con il progetto E1. “Obiettivo reale – sottolinea la CGIL Rimini – è impedire la nascita dello Stato di Palestina e cancellare la prospettiva di due popoli e due stati. Tutto ciò sacrifica gli ostaggi, usa la fame come arma e distrugge ospedali, scuole e infrastrutture civili. Gli Stati democratici devono fermare questa barbarie con azioni concrete”.

CGIL Rimini sostiene le richieste del sindacato mondiale CSI e della CES: cessate il fuoco, aiuti umanitari illimitati, liberazione di ostaggi e prigionieri politici, riconoscimento dello Stato di Palestina, stop agli insediamenti e alla vendita di armi. “Prosegue inoltre la raccolta fondi e il nostro sostegno alla Global Sumud Flotilla – spiega la CGIL Rimini –. Per questo chiamiamo alla mobilitazione il 6 settembre in tutte le piazze italiane per pace, giustizia e diritto internazionale”.

L’organizzazione invita anche i sindaci della provincia a unirsi alla mobilitazione, schierandosi apertamente per il riconoscimento dello Stato palestinese, condannando il genocidio in atto e sostenendo gli attivisti della Global Sumud Flotilla, che secondo recenti notizie saranno trattati da Israele come terroristi. Una lettera in tal senso è stata inviata ai sindaci.

Le iniziative a Rimini

Sabato 6 settembre CGIL Rimini promuove una mobilitazione nell’area del Porto Canale: dalle ore 15 un corteo di imbarcazioni a vela con bandiera palestinese uscirà dal porto per raggiungere P.le Kennedy. Contemporaneamente, a P.le Boscovich si terrà un flash mob con interventi a favore della Global Sumud Flotilla, mentre sulla spiaggia libera si svolgerà un’aquilonata.

Le iniziative, con il patrocinio del Comune di Rimini, vedono la collaborazione di Rete Pace Rimini, Assopace Palestina, Arcigay Alan Turing, Circolo Velico Riminese e Artevento Cervia APS. CGIL Rimini invita la cittadinanza a partecipare numerosa per la pace e contro il massacro di Gaza.