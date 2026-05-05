Challenge Cesenatico supera quota 1.500 atleti: un’edizione da record per il triathlon internazionale

L'appuntamento nel weekend 9-10 maggio

Challenge Cesenatico è uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale di triathlon, parte del circuito Challenge Family, tra i più importanti a livello globale e riconosciuto per l’alta qualità organizzativa e l’attenzione all’esperienza degli atleti.

La gara si disputa sulla distanza Middle Distance (1,9 km nuoto – 90 km ciclismo – 21,1 km corsa) e negli anni si è affermata come un evento di riferimento in Italia, capace di attrarre atleti professionisti e age group da tutto il mondo.

I numeri dell'evento

Nel dettaglio, i numeri dell’edizione 2026 raccontano di:

130 giovani atleti coinvolti nelle competizioni kids

404 partecipanti attesi al via della distanza Sprint

950 triatleti pronti a sfidarsi nella gara regina, sulla Half Distance

20 Team Relay

40 atleti per la Swim Bike

In totale che testimonia ancora una volta la capacità di Challenge Cesenatico di attrarre atleti di ogni livello, dai più piccoli ai protagonisti della gara principale, confermandosi un appuntamento sempre più centrale nel calendario internazionale del triathlon.

Fin dalla sua prima edizione, Challenge Cesenatico si distingue, infatti, per il perfetto equilibrio tra livello tecnico del percorso, grandi nomi al via, scenari suggestivi e forte legame con il territorio.

Cesenatico, storica località della Riviera Romagnola, è da sempre sinonimo di accoglienza, sport e turismo attivo. Il territorio, tra mare e colline, rappresenta una cornice ideale per il triathlon e per eventi endurance di alto livello.

La città ospita da anni manifestazioni di rilievo internazionale, come la celebre Nove Colli, confermandosi una destinazione di riferimento per lo sport e per il turismo legato alle grandi competizioni.

In questo contesto, Challenge Cesenatico contribuisce a rafforzare ulteriormente il posizionamento della città come punto di riferimento per gli eventi sportivi di alto profilo.

L’appuntamento è dunque fissato per sabato 9 e domenica 10 maggio 2025: lo spettacolo è garantito.