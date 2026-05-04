Scontro sulla Marecchiese a Pietracuta: pickup si ribalta dopo impatto con un camion

L’incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo con via Leontina

Camion si immette sulla via Marecchiese, centra un pick-up che finisce a ruote all'aria. L'incidente è avvenuto questa mattina, lunedì 4 maggio, intorno alle 10 all'altezza di Pietracuta. L'auto, guidata da un 60enne, stava percorrendo la strada in direzione Rimini. Secondo una prima ricostruzione un camion, che si stava immettendo sulla Marecchiese da via Leontina, avrebbe colpito il pick-up. Sul posto la Croce Verde di Novafeltria con ambulanza ed automedica per i soccorsi e i Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica. Nello scontro sarebbe rimasto leggermente coinvolto anche un camioncino che si trovava dietro al pick-up. Il 60enne è stato soccorso dal personale medico e, secondo le prime informazioni, le sue condizioni sarebbero, fortunatamente, stabili.