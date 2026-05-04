Caso Pierina: Serena Badia, moglie di Loris Bianchi, è ricoverata in gravi condizioni

Si aggrava il quadro clinico della donna al centro dell’inchiesta sul caso Pierina

E' ricoverata in coma farmacologico Serena Badia, moglie di Loris Bianchi, noto per essere il fratello di Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino.

Come riporta l'Ansa, la donna è ricoverata a causa dell'assunzione di tre grammi di sostanza stupefacente. Sotto l'influsso della droga, Badia sabato è entrata visibilmente agitata, brandendo un coltello nella hall di un albergo di Riccione, poi è svenuta in terra ed è stata ricoverata. Prima di uscire di casa impugnando un coltello aveva detto al marito Loris, che vedendola alterata aveva già chiamato il 112, di essersi sentita pedinata e spiata. E' stata denunciata per porto abusivo di arma.



La donna che ha alle spalle ricoveri per motivi analoghi, il 3 aprile era comparsa in tv per le rivelazioni che avrebbe fatto ad all'amica Valentina Pellissier, testimone della difesa di Louis Dassilva, il senegalese accusato dell'omicidio di Pierina. Pellissier era stata quindi chiamata alla sbarra dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, e aveva raccontato che la mattina del 28 febbraio 2025 Serena Badia appunto le "disse che il pm Paci ce l'aveva con la nuora di Pierina, Manuela poi mi mandò un vocale affermando che la Procura avrebbe detto a Manuela di dire che la mattina del ritrovamento del cadavere aveva visto Louis nel garage".

Pellissier e Badia sarebbero diventate amiche dopo l'omicidio di Pierina e per tramite del consulente della difesa di Manuela e Loris Bianchi, Davide Barzan.