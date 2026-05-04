Panico in hotel a Riccione: donna armata, Tso e ricovero in gravi condizioni

Alla donna è contestato il porto ingiustificato di arma

Riccione, pomeriggio di tensione in viale D’Annunzio a Riccione: una donna in evidente stato di alterazione è entrata in un hotel con un coltello, urlando frasi sconnesse davanti agli ospiti.

Come riporta il Corriere Romagna, l’allarme è scattato intorno alle 17. Dopo aver gettato l’arma, la donna è stata trattenuta dai presenti fino all’arrivo di carabinieri e 118. Identificata in Serena Badia, figura nota alle cronache per i legami familiari con i protagonisti del caso Pierina, è stata sottoposta a Tso con il supporto della polizia locale e trasportata all’ospedale Infermi di Rimini: è in codice rosso, in coma farmacologico.

Quasi in contemporanea, il marito Loris Bianchi aveva segnalato al 112 il suo allontanamento dal residence. Le pattuglie hanno collegato i due episodi. Alla donna è contestato il porto ingiustificato di arma.

Secondo il consulente della famiglia, la crisi potrebbe essere legata all’assunzione di sostanze. Badia era stata recentemente sentita come testimone nell'indagine collegata al caso di via del Ciclamino.