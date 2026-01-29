Champions: il Chelsea elimina il Napoli e beffa l’Inter

Nerazzurri fuori dagli ottavi: ai playoff con Juventus e Atalanta

Il Chelsea vince 3-2 al Maradona e, in un colpo solo, elimina il Napoli dalla Champions League e nega all’Inter la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Una doppietta di Joao Pedro ribalta il risultato e consente agli inglesi, inizialmente in svantaggio, di accedere tra le prime otto squadre, superando insieme allo Sporting Lisbona proprio i nerazzurri.

All’Inter non basta la vittoria per 2-0 contro il Borussia Dortmund: i nerazzurri si fermano ai playoff, dove affronteranno la Juventus, che ha pareggiato 0-0 a Monaco, e l’Atalanta, sconfitta 1-0 a Bruges dall’Union Saint-Gilloise.

La serata del Maradona segna quindi una svolta nel Gruppo F: Napoli e Inter restano fuori dalla fase a gironi degli ottavi, mentre Chelsea e Sporting Lisbona festeggiano la qualificazione diretta.