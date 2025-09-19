Champions League: il Napoli cade a Manchester, City avanti 2-0

Espulsione di Di Lorenzo dopo un quarto d’ora, Haaland e Doku firmano la vittoria dei campioni d’Europa. Stasera torna la Serie A con Lecce-Cagliari

Nella prima giornata della fase a gironi di Champions League, il Napoli esce sconfitto dall’Etihad Stadium contro il Manchester City. La partita degli azzurri si è messa subito in salita: al 15’ Giovanni Di Lorenzo è stato espulso per fallo da ultimo uomo, costringendo la squadra di Rudi Garcia a giocare in inferiorità numerica per oltre settanta minuti.

Il City, campione in carica, ha approfittato della superiorità nella ripresa: al 52’ Erling Haaland ha sbloccato il risultato con la solita zampata sotto porta, mentre al 68’ Jeremy Doku ha chiuso i conti con un destro preciso. Nonostante la generosità, il Napoli non è riuscito a impensierire Ederson e torna dall’Inghilterra con zero punti.

Intanto, dopo le notti europee, torna protagonista la Serie A. Questa sera si apre la quarta giornata di campionato: alle 20:45 allo stadio Via del Mare il Lecce ospita il Cagliari nell’anticipo che inaugura il turno.