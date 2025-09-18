Champions League: Inter brillante ad Amsterdam, Atalanta travolta a Parigi
Nerazzurri vincenti 2-0 con l’Ajax, notte amara per la Dea battuta 4-0 dal Psg. Oggi tocca al Napoli contro il City
La prima giornata della fase campionato della Champions League si apre con emozioni contrastanti per le italiane.
L’Inter parte con il piede giusto espugnando la Johan Cruijff Arena: i nerazzurri si impongono 2-0 sull’Ajax grazie a una prova solida e cinica, confermando le ambizioni europee della squadra di Inzaghi.
Serata da dimenticare invece per l’Atalanta, travolta 4-0 dal Paris Saint-Germain al Parco dei Principi. La formazione di Gasperini non è riuscita a contenere lo strapotere offensivo dei francesi, incassando una sconfitta pesante che complica subito il cammino nel girone.
Oggi tocca al Napoli, atteso a Manchester per una sfida di altissimo livello contro i campioni in carica del City. Gli uomini di Garcia proveranno a strappare un risultato positivo all’Etihad per iniziare con il piede giusto la propria avventura europea.