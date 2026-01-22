Champions League: Juve ai playoff, passo falso Atalanta
Europa League, oggi in campo Roma e Bologna
Nella penultima giornata della fase campionato di Champions League arrivano indicazioni contrastanti per le squadre italiane. La Juventus centra un successo fondamentale, mentre l’Atalanta spreca una grande occasione davanti al proprio pubblico.
All’Allianz Stadium di Torino la Juventus di Spalletti supera 2-0 il Benfica guidato da Mourinho, conquistando matematicamente l’accesso ai playoff. Una vittoria solida e convincente, che tiene ancora accese, seppur più lontane, le speranze di un passaggio diretto agli ottavi di finale.
Più amaro il risultato per l’Atalanta, che a Bergamo si fa rimontare dall’Athletic Bilbao. I nerazzurri, avanti nel punteggio, cedono nel finale e perdono 3-2, complicando il cammino verso la qualificazione diretta e rinviando ogni verdetto all’ultima giornata.
Oggi spazio all’Europa League. Il Bologna scenderà in campo alle 18:45 contro il Celtic, mentre alle 21 sarà la volta della Roma, impegnata all’Olimpico contro lo Stoccarda, in una sfida chiave per il proseguimento del torneo.