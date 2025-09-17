Champions League: Juve, pazzo 4-4 con il Dortmund
Bianconeri rimontano nel recupero. Oggi in campo Inter e Atalanta, domani tocca al Napoli
A cura di Redazione
17 settembre 2025 08:13
Prima giornata ad alta tensione nella fase campionato di Champions League. All’Allianz Stadium la Juventus vive una serata dalle emozioni forti contro il Borussia Dortmund: i tedeschi si portano avanti fino al 4-2 nella ripresa, ma i bianconeri non mollano e con una reazione d’orgoglio trovano il clamoroso 4-4 nei minuti di recupero.
Stasera sarà il turno delle altre italiane: l’Inter alle 21 sfiderà l’Ajax ad Amsterdam, mentre l’Atalanta sarà impegnata al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain. Domani, invece, riflettori sul Napoli, atteso a Manchester per affrontare il City campione in carica.