Champions League, notte amara per il Napoli: travolto 6-2 dal Psv. L’Inter vola con un poker a Bruxelles

Conte deluso: “Troppi volti nuovi, serve tempo per diventare squadra”. Stasera in campo Juventus e Atalanta contro Real Madrid e Slavia Praga

Nella terza giornata della fase a gironi di Champions League, arriva un risultato pesantissimo per il Napoli: gli azzurri crollano 6-2 a Eindhoven contro il PSV, al termine di una gara da incubo. La squadra di Antonio Conte è apparsa disunita, fragile in difesa e imprecisa in costruzione, con troppi errori individuali che hanno spianato la strada agli olandesi.

A fine partita il tecnico azzurro non ha nascosto la propria amarezza: “Sono deluso, ma era prevedibile – ha dichiarato Conte –. Abbiamo inserito molti giocatori nuovi e dobbiamo ancora trovare i giusti equilibri. Questa sconfitta brucia, ma deve servirci per crescere”.

Sorrisi invece in casa Inter: i nerazzurri di Simone Inzaghi continuano la loro marcia europea con un netto 4-0 in casa dell’Union Saint-Gilloise. Prestazione solida e convincente, con doppietta di Lautaro Martínez e reti di Barella e Thuram, che permettono all’Inter di consolidare il primato nel girone.

Stasera tocca alle altre due italiane: la Juventus sarà di scena al “Bernabéu” contro il Real Madrid, in un classico dal sapore antico, mentre l’Atalanta ospiterà a Bergamo lo Slavia Praga, con l’obiettivo di restare agganciata al treno qualificazione.