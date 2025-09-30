Champions League, serata italiana: Atalanta ospita il Brugge, l’Inter attende lo Slavia Praga

A San Siro via libera dal Consiglio comunale alla vendita dello stadio ai club cittadini

Doppio appuntamento europeo per le squadre italiane impegnate oggi nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

Alle 18:45 l’Atalanta scenderà in campo al Gewiss Stadium per affrontare il Club Brugge, in una sfida fondamentale per dare continuità al cammino europeo dei bergamaschi.

In serata, alle 21:00, l’Inter ospiterà lo Slavia Praga al “Meazza”: i nerazzurri cercano i primi punti davanti al proprio pubblico, in un match che può già pesare sugli equilibri del girone.

Fuori dal campo, intanto, è arrivata una decisione storica: il Consiglio comunale di Milano ha approvato la vendita dello stadio di San Siro alle due società cittadine, Inter e Milan. Un passaggio cruciale che apre a scenari futuri di gestione condivisa dell’impianto simbolo del calcio milanese.