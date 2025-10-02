Champions, Napoli show: Sporting ko. Juve fermata dal Villarreal

Stasera tocca a Bologna e Roma in Europa League, la Fiorentina debutta in Conference

Il Napoli torna a sorridere in Champions League grazie al successo casalingo contro lo Sporting Lisbona: al “Maradona” decisiva la doppietta di Højlund, che ha ribaltato l’iniziale vantaggio portoghese firmato da Suárez su rigore. Per gli azzurri tre punti fondamentali in chiave qualificazione.

Non va oltre il pareggio invece la Juventus, bloccata sul 2-2 in Spagna dal Villarreal: i bianconeri, avanti due volte, non sono riusciti a chiudere il match e hanno visto sfumare la vittoria nel finale.

Oggi è il turno delle italiane in Europa League: il Bologna debutta davanti al proprio pubblico contro il Friburgo, mentre la Roma ospita il Lilla all’Olimpico per la seconda giornata della fase a gironi. In Conference League spazio alla Fiorentina, attesa dal match d’esordio contro i cechi del Sigma Olomouc.