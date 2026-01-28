Champions, notte decisiva per le italiane. Como ai quarti di Coppa Italia

Ultima giornata della fase campionato: Juventus, Inter, Napoli e Atalanta in campo alle 21. In Coppa Italia il Como elimina la Fiorentina 3-1 e sfiderà il Napoli nei quarti

Serata ad alta tensione per le quattro squadre italiane impegnate nell’ultima giornata della fase campionato di Champions League. Alle 21 si giocano contemporaneamente quattro sfide decisive per il futuro europeo dei club di Serie A: Monaco–Juventus, Borussia Dortmund–Inter, Napoli–Chelsea, Union Saint-Gilloise–Atalanta.

Per tutte, l’obiettivo è chiudere al meglio questa prima fase e garantirsi un piazzamento favorevole in vista dei playoff o, per chi può ancora sperare, l’accesso diretto agli ottavi. Una notte che promette equilibrio, tensione e possibili sorprese fino all’ultimo minuto.

Coppa Italia: impresa del Como, Fiorentina battuta 3-1

Nel frattempo, in Coppa Italia arriva un risultato a sorpresa: il Como supera la Fiorentina per 3-1 e conquista un prestigioso pass per i quarti di finale, dove affronterà il Napoli. Una vittoria meritata, costruita con personalità e concretezza, che conferma la crescita della squadra lariana e complica invece il percorso dei viola, eliminati anzitempo dalla competizione.