Champions, stasera la Juventus ospita il Dortmund

Al via la fase a gironi: bianconeri contro i tedeschi. In Serie A pari per Cremonese e Genoa

Prende ufficialmente il via la fase a gironi della Champions League. Questa sera la Juventus debutta davanti al proprio pubblico contro il Borussia Dortmund, in una sfida che promette spettacolo ed emozioni.

Intanto, ieri si sono disputati i posticipi della Serie A: la Cremonese, sorprendente terza in classifica, non è andata oltre lo 0-0 sul campo del Verona. Finisce invece 1-1 la sfida tra Como e Genoa, con entrambe le squadre che si dividono la posta in palio.