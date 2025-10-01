Champions, vittorie casalinghe per Inter e Atalanta
Oggi tocca a Napoli e Juventus: serata positiva per le italiane nella seconda giornata del girone unico
Serata da incorniciare per le italiane impegnate in Champions League. Nella seconda giornata del girone unico, l’Inter si impone con un netto 3-0 contro lo Slavia Praga a San Siro, mostrando solidità difensiva e concretezza sotto porta. Una vittoria importante che rilancia i nerazzurri in classifica e rafforza la fiducia in vista dei prossimi impegni europei.
Sorrisi anche per l’Atalanta, protagonista di una rimonta spettacolare contro il Bruges: dopo lo svantaggio iniziale, la squadra di Gasperini ha ribaltato la partita vincendo 2-1, spinta dal calore del pubblico bergamasco e da una prestazione di carattere.
Ora tocca alle altre due italiane completare il quadro: questa sera il Napoli ospita lo Sporting Lisbona al “Maradona”, mentre la Juventus sarà di scena in Spagna sul campo del Villarreal. Due sfide delicate che potrebbero dare ulteriore lustro al bilancio delle squadre di Serie A in questa prima fase della massima competizione europea.