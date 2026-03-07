Che Bardeggia: doppietta e il Novafeltria espugna Roncofreddo (1-2)

Mercoledì 11 marzo Novafeltria in Coppa Emilia: semifinale a Casumaro

Roncofreddo - Novafeltria 1-2

RONCOFREDDO: Fabbri, Falzetta, Zanni (28' st Vivo), Scarcella (40' st Urbinati), Scarponi, Lessi, Khalil (14' st Ventrucci), Brigliadori, Fellini (28' st Brighi), Zavatta (40' st Gega), Toure. A disp.: Cirongu, Cecchi, Borioni, Benvenuti. All.: Freschi.

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra, A.Pavani, Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva, Giorgini (23' st Castellani), Canini (1' st Camara), Bardeggia (45' st Carbonara), Frihat (26' st Galli). A disp.: Olivieri, Medici, T.Pavani, Paesini, Ciccioni. All.: Mancini.

ARBITRO: Festa di Faenza.

RETI: 17' pt Bardeggia (rig.), 24' pt Zavatta (rig.), 20' st Bardeggia.

AMMONITI: Giacobbi, Toure, Khalil, Scarponi, Lessi, Zavatta, Falzetta.

RONCOFREDDO: Il Novafeltria si prepara alla semifinale di Coppa Emilia, in programma mercoledì 11 marzo (ore 20.30) a Casumaro (Ferrara), superando 2-1 il Roncofreddo e riscattando la sconfitta di domenica con il Civitella. Parte bene la squadra di Mancini, con Bardeggia subito pericoloso al'11' con un pallone invitante che i compagni non riescono a deviare in gol. Bardeggia si mette in proprio al 17': guadagna e trasforma il penalty del vantaggio. Il Roncofreddo reclama a sua volta il rigore al 19', per atterramento di Toure. Al 22' una punizione imbecca il colpo di testa di Scarponi che termina fuori. Gli sforzi dei locali vengono premiati al 24': il tiro di Zavatta trova il mani di Canini, dal dischetto lo stesso Zavatta trasforma. Al 27' Frihat da due passi manca la deviazione vincente. In avvio di ripresa Giorgini ci prova su punizione dai 25 metri, attento il portiere Matteo Fabbri. Al 50' ci prova Falzetta, ma Renzetti fa buona guardia. Ancora Giorgini pericoloso su punizione al 59, il tiro è alto. Al 65', sempre su punizione, arriva l'eurogol di Bardeggia, che raddoppia. Non si registrano altre occasioni: i gialloblù ospiti si confermano una squadra da piani alti, portando a casa i tre punti contro un avversario agonisticamente valido. Soddisfatto mister Mancini: "Venivamo da un periodo buono, abbiamo fatto la sosta e poi domenica abbiamo perso, non avendo approcciato nel migliore dei modi. I ragazzi oggi sono stati bravi a portarla a casa. Nel girone d'andata una partita così non l'avremmo vinta".

"Abbiamo dato battaglia a una grande squadra, giocando ai loro livelli. Siamo andati sotto con un rigore dubbio, la squadra è viva: raggiungeremo l'obiettivo Salvezza", sottolinea l'allenatore del Roncofreddo Federico Freschi.