Che festa a Maciano per le 7 Borgate Macianesi: vincono Bonoli e Boccalini

230 partecipanti, il 40% in più rispetto all'edizione 2024, per la gara podistica tenutasi oggi (domenica 10 agosto)

Il grande caldo non ha fermato gli oltre 230 partecipanti alla 28esima edizione delle 7 Borgate Macianesi a Maciano di Pennabilli, che si è corsa su un percorso della lunghezza di 12 km, con pendenze impegnative, talvolta superiori al 20%. A trionfare tra gli uomini è stato Andrea Bonoli della Dinamo Running, che ha preceduto Federico Valandro dell'Atletica Biotekna e Ahmed Eddami dell'Atletica Rimini Nord Santarcangelo. Il vincitore ha staccato un tempo di 43 minuti e 24 secondi, distanziando di 1.03 minuti il secondo arrivato e di 1.26 minuti il terzo. Tra le donne, successo di Beatrice Boccalini della Dinamo Running (53 minuti e 34 secondi), che dunque porta a casa entrambi i titoli, davanti a Federica Moroni dell'Atletica Rimini Nord Santarcangelo (54.32) e a Vanessa Pari Atletica Riccardi Milano 1946 (55.05).

Andrea Bonoli al traguardo 1/3 Successivo »

Le 7 Borgate Macianesi hanno coinvolto in totale più di 450 persone: oltre ai 230 atleti partecipanti alla gara competitiva, si sono cimentati nel percorso, per la non competitiva, altre 140 persone, a cui si sono aggiunti 50 camminatori e 51 bambini. In totale circa il 40% di iscritti in più rispetto al 2024. È stata dunque una grande festa di sport, organizzata a puntino dall'associazione omonima, che ha ricevuto i complimenti da più di un partecipante. Appuntamento ora all'agosto 2026.