Santarcangelo · Corsa su strada Cheursa di Bech, 700 atleti al via: Kibet e Calvauna firmano la 52ª edizione

Il maltempo non ha fermato la classica podistica di Santarcangelo, inserita nel programma della Fiera di San Martino. Kibet concede il bis, Calvauna domina la gara femminile

Una leggera pioggerellina ha accompagnato domenica 15 novembre la 52ª edizione della Cheursa di Bech, la tradizionale gara podistica di Santarcangelo organizzata dall’Atletica Rimini Nord Santarcangelo. Circa 700 atleti hanno partecipato alla prova competitiva di 10 chilometri, a numero chiuso, confermando il successo della manifestazione inserita nel programma della Fiera di San Martino.

Nella gara maschile si è imposto ancora una volta Loitanyang Simon Kibet (Atletica Vomano), classe 1994, già vincitore nel 2025. Il runner ha preso subito il comando della corsa, tagliando il traguardo con un vantaggio di 35 secondi. Alle sue spalle Enrico Ricci (La Fratellanza 1874) ha conquistato il secondo posto, precedendo in volata il marocchino Mohammed Traibi (Libertas Atletica Forlì).

Dominio nella prova femminile per Francesca Calvauna (Gs Orecchiella Garfagnana), prima in 33'06". Seconda Giulia Giorgi (Calcestruzzi Corradini Excels) in 33'51", mentre il terzo posto è andato a Marika Accorsi (Cus Parma), staccata di un minuto e 17 secondi dalla vincitrice.

La manifestazione, coordinata da Daniele Baroni insieme a tutta l'Atletica Rimini Nord Santarcangelo, ha proposto anche le camminate ludico-motorie aperte a famiglie e appassionati, con tre percorsi da 8, 6 e 2,8 chilometri.