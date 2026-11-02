Febbre da corsa Cheursa di Bech, è già sold out: 700 runner a Santarcangelo

Pettorali esauriti a due settimane dalla 52ª edizione, in programma domenica 15 novembre. Attesi atleti da tutta Italia per la corsa di 10 chilometri

La Cheursa di Bech fa registrare il tutto esaurito con due settimane di anticipo. I 700 pettorali disponibili per la 52ª edizione della storica gara podistica di Santarcangelo sono già stati assegnati, confermando il successo della manifestazione organizzata dall'Atletica Rimini Nord Santarcangelo.

L'appuntamento è per domenica 15 novembre, nell'ambito della Fiera di San Martino, con runner provenienti da tutta Italia. La gara competitiva, omologata Fidal, si svilupperà su un percorso di 10 chilometri, con partenza alle 10 da via della Resistenza. Il ritrovo è fissato alle 8 allo stadio comunale Valentino Mazzola.

Accanto alla competizione ci sarà anche la tradizionale camminata ludico-motoria, aperta a tutti, con tre percorsi di 8, 6 e 2,8 chilometri. Per i partecipanti è prevista una confezione di piadina.

Per i concorrenti della gara competitiva sono in programma premi per i migliori classificati assoluti e di categoria, oltre ai riconoscimenti per le società sportive. A tutti i finisher sarà consegnata una medaglia.

Il sold out raggiunto con largo anticipo conferma la Cheursa di Bech tra gli appuntamenti podistici più partecipati del territorio, capace di richiamare a Santarcangelo atleti e appassionati anche da fuori regione.