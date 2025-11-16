Cheursa di Bech: trionfo keniano, Kibet domina la 51ª edizione da record

In campo femminile la vittoria è andata a Marika Accorsi (CUS Parma), con 33’59’’

Parla keniano la 51ª edizione della Cheursa di Bech di Santarcangelo di Romagna, che quest’anno ha registrato un nuovo record di partecipazione, con sold out già nei giorni precedenti. La tradizionale gara podistica di 10 chilometri ha richiamato alcuni tra i migliori specialisti italiani e stranieri.

A imporsi sul traguardo dello stadio Valentino Mazzola è stato Loitanyang Simon Kibet (U.P. Policiano Arezzo Atletica), che ha fatto segnare il tempo di 29’42’’.

Alle sue spalle si è classificato Luis Matteo Ricciardi (A.S.D. Dinamo Running) in 30’25’’, replicando il secondo posto dello scorso anno. Terzo gradino del podio per Michele Cacaci (A.S.D. Dinamo Running), che ha chiuso in 30’28’’ al termine delle tre tornate del circuito cittadino.

In campo femminile la vittoria è andata a Marika Accorsi (CUS Parma), con 33’59’’, seguita a soli cinque secondi dalla compagna di squadra Giulia Vettor (34’04’’). Terzo posto per Sara Arrigoni (Calcestruzzi Corradini Excels.) con 34’38’’.

L’organizzazione, curata dall’Atletica Rimini Nord sotto la guida di Daniele Baroini, ha superato anche questa edizione a pieni voti grazie al lavoro di numerosi volontari presenti lungo il tracciato. Il percorso, come da tradizione, ha attraversato le vie del centro di Santarcangelo, molto apprezzato dagli atleti.

La partecipazione è stata all’altezza della fama della manifestazione, con 1600 iscritti tra competitiva e non competitiva. Seguirà il video della competizione.