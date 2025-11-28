Chiesa di San Lorenzo Monte restaurata e riaperta: nuova vita per un luogo simbolo sul Colle di Covignano

Rinata con fondi Pnrr e un Crowdfunding

È stata inaugurata la rinnovata chiesa di San Lorenzo Monte, sul colle di Covignano, uno dei luoghi più cari ai riminesi. L’edificio, grazie a un intervento finanziato con fondi Pnrr e promosso dalla Diocesi, dalla Parrocchia di San Lorenzo Monte e dalla ditta di archeologia adArte, presenta ora una facciata completamente restaurata e una copertura ripristinata.

Accanto ai lavori principali, un progetto partecipato ha portato alla realizzazione di una nuova “porta monumentale”, installata lungo la scalinata d’accesso e pensata per accompagnare i visitatori verso il sagrato e il giardino del complesso. L’opera è stata resa possibile da un crowdfunding sostenuto da Banca Malatestiana, esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e cittadini.

Un luogo simbolo sul Colle di Covignano

“Siamo di fronte a un intervento prezioso – ha dichiarato il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad – non solo perché la chiesa diventa una nuova tappa del Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna, ma soprattutto perché dimostra come una comunità, unendo le forze, sappia prendersi cura dei propri beni e dell’eredità ricevuta”.

La chiesa, tornata al suo antico splendore, è ora pronta a essere nuovamente vissuta dai riminesi e da chi percorre i sentieri del colle.