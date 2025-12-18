Sant’Ermete, domani l’addio a Martina

Altarimini

18 dicembre 2025 08:24
Si terranno domani, venerdì 19 dicembre alle 10.30, nella chiesa di Sant’Ermete i funerali di Martina Gnoli, la 18enne morta lunedì mattina in un incidente stradale sulla Marecchiese mentre andava a scuola. La comunità si stringe alla famiglia. Il papà Loris ringrazia per la vicinanza ricevuta e propone una raccolta fondi a favore dell’associazione “Piccoli grandi cuori” in ricordo della figlia.

