Chiesta archiviazione per Masini, Marcello: "Dietro una divisa ci sono padri, cittadini, servitori dello Stato"

Nicola Marcello (Fratelli d'Italia): "Maresciallo Masini reagì per difendersi"

«La richiesta di archiviazione per il caso di Villa Verucchio conferma ciò che in molti, fin dal primo momento, avevano intuito: il maresciallo Masini si è trovato in una situazione estrema, e ha reagito per difendersi da un’aggressione dopo aver messo in atto misure dissuasive».



Così Nicola Marcello, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

«Dietro una divisa ci sono persone, padri di famiglia, cittadini che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per garantire sicurezza e legalità. È giusto che siano tutelati quando, per cause di forza maggiore, sono costretti a compiere scelte drammatiche in pochi istanti», prosegue il consigliere di Fratelli d'Italia.

«Oggi più che mai – conclude Marcello – dobbiamo stare accanto alle nostre Forze dell’Ordine. Non possiamo permettere che chi difende lo Stato venga lasciato solo».