Chiesti 14 anni di carcere, arriva l'assoluzione: "Il fatto non sussiste"

Rimini, processo per riciclaggio: crolla l'accusa, tutti liberi

Assoluzione piena per i tre imputati finiti a processo a Rimini per trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio e false fatture. A fronte di una richiesta complessiva di 14 anni di carcere, il tribunale collegiale presieduto dalla giudice Fiorella Casadei ha stabilito che il fatto non sussiste.

Al centro del procedimento due coniugi albanesi e un imprenditore riccionese. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe intestato beni alla moglie per eludere misure patrimoniali, mentre con l’imprenditore sarebbe stato coinvolto in un presunto giro di false fatture. Tutte le accuse sono state respinte dalla difesa e oggi è arrivata l’assoluzione per tutti.