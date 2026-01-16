Chiesti 400mila franchi per la libertà dei coniugi Moretti

Sulla cauzione decide il Tribunale di Sion. Presto nuove autopsie sulle vittime del rogo di Capodanno

La Procura generale di Sion avrebbe chiesto una cauzione complessiva di 400mila franchi svizzeri per concedere la libertà a Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Constellation di Crans-Montana, teatro del tragico incendio di Capodanno in cui sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. Lo riporta la televisione svizzera Rts.

La richiesta prevederebbe 200mila franchi a testa. A decidere sull’eventuale concessione della libertà dietro cauzione sarà il Tribunale di Sion. I due coniugi sono indagati con le accuse di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo.

Attualmente Jacques Moretti, imprenditore francese, si trova in carcere, mentre per la moglie è stata respinta l’ipotesi dei domiciliari. Jessica Moretti è comunque sottoposta a misure cautelari, tra cui l’obbligo di firma e il divieto di espatrio.

Intanto proseguono le indagini sulla tragedia. Mercoledì sono previste nuove autopsie sui corpi di Chiara Costanzo e Achille Barosi, i due ragazzi di 16 anni morti nel rogo. Gli accertamenti medico-legali serviranno a chiarire ulteriormente le cause del decesso e le responsabilità legate all’incendio.