Chiesti 400mila franchi per la libertà dei coniugi Moretti

Sulla cauzione decide il Tribunale di Sion. Presto nuove autopsie sulle vittime del rogo di Capodanno

A cura di Glauco Valentini Redazione
16 gennaio 2026 16:20
Chiesti 400mila franchi per la libertà dei coniugi Moretti - Jacques e Jessica Moretti © Ansa
La Procura generale di Sion avrebbe chiesto una cauzione complessiva di 400mila franchi svizzeri per concedere la libertà a Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Constellation di Crans-Montana, teatro del tragico incendio di Capodanno in cui sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. Lo riporta la televisione svizzera Rts.

La richiesta prevederebbe 200mila franchi a testa. A decidere sull’eventuale concessione della libertà dietro cauzione sarà il Tribunale di Sion. I due coniugi sono indagati con le accuse di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo.

Attualmente Jacques Moretti, imprenditore francese, si trova in carcere, mentre per la moglie è stata respinta l’ipotesi dei domiciliari. Jessica Moretti è comunque sottoposta a misure cautelari, tra cui l’obbligo di firma e il divieto di espatrio.

Intanto proseguono le indagini sulla tragedia. Mercoledì sono previste nuove autopsie sui corpi di Chiara Costanzo e Achille Barosi, i due ragazzi di 16 anni morti nel rogo. Gli accertamenti medico-legali serviranno a chiarire ulteriormente le cause del decesso e le responsabilità legate all’incendio.

