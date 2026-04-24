Chiringuitos, a Rimini musica fino alle 24: e un massimo di 67 eventi durante la stagione

Pubblicate le linee guida per l'apertura dei chioschi in riva al mare

Sono state pubblicate le linee guida per l'apertura dei chiringuitos sulla spiaggia di Rimini per la stagione estiva 2026. Con determina in via di pubblicazione sull’albo pretorio è stata adottata la ‘Check list 2026’, che definisce in modo puntuale le modalità di realizzazione delle strutture e le attività consentite per quanto riguarda le manifestazioni di pubblico spettacolo e l'intrattenimento musicale.

"Le regole - spiega l'amministrazione comunale - si confermano sostanzialmente in linea con quelle dello scorso anno, recependo le disposizioni che nel 2025 erano state introdotte in via sperimentale. La somministrazione nei chioschi sul mare potrà avvenire tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 24; la musica di sottofondo, musica d'ascolto e di intrattenimento a volume moderato, è consentita fino a mezzanotte, con esclusione delle fasce orarie tra le 7.00 e le 9.00 del mattino e tra le 14 e le 16 del pomeriggio, nelle quali la musica dovrà cessare".

Per quanto riguarda l'intrattenimento musicale, dj set, concerti, spettacoli con animazione, sono consentiti fino a un massimo di 64 eventi durante la stagione, nella fascia oraria compresa tra le 18,30 e le 23,30. A questi si aggiungono ulteriori 3 eventi speciali (con intrattenimento prolungato fino all’una) in occasione della Notte Rosa (venerdì e sabato) e di Ferragosto (la notte tra il 14 e il 15 agosto), per un totale massimo di 67 serate.

Tra le disposizioni confermate figura la possibilità, una volta a settimana, di prolungare le manifestazioni musicali fino alle ore 00,30 del giorno successivo, con corrispondente estensione della somministrazione, nella giornata scelta discrezionalmente dai gestori, previa comunicazione agli uffici comunali.

Inoltre, nel corso dell'intera stagione estiva, sono ammesse 2 serate speciali (sempre ricomprese nelle 64 serate complessive) con intrattenimento fino all'1,00 di notte, anch'esse con somministrazione consentita fino a quell'orario, e in aggiunte alle serate della Notte Rosa e di Ferragosto.

Ad oggi il numero delle richieste pervenute agli uffici per la stagione 2026, sono in linea con quelle dello scorso anno. Confermate anche le caratteristiche della struttura: il chiringuito, installabile sull'arenile per non più di 180 giorni, può essere costituito da un banco attrezzato coperto da una struttura ombreggiante, con una superficie massima consentita di 20 metri quadrati. È esclusa la preparazione e la cottura degli alimenti.