Chirurgia estetica, intervento peggiora l’addome: risarcita con oltre 11mila euro

Condannati chirurgo e poliambulatorio riminese

Una donna di 47 anni ha ottenuto dal Tribunale di Rimini un risarcimento di oltre 11mila euro, oltre alla restituzione di 500 euro pagati al chirurgo, dopo un intervento di chirurgia estetica all’addome che avrebbe peggiorato il risultato estetico anziché migliorarlo. Lo riporta il Corriere Romagna.

Secondo la consulenza tecnica disposta dal Tribunale, la paziente avrebbe dovuto essere sottoposta a un’addominoplastica completa con liposuzione, ma fu invece eseguita una mini-addominoplastica con liposuzione limitata ai fianchi, ritenuta non adeguata e causa del peggioramento dell’aspetto dell’addome.

La giudice Serena Bordoni Marostica ha riconosciuto la responsabilità del chirurgo e del poliambulatorio, condannandoli in solido al risarcimento dei danni. Alla donna è stato inoltre riconosciuto un danno biologico permanente del 6%.

Respinte, invece, le richieste di risarcimento per la violazione del consenso informato e per il rimborso di eventuali futuri interventi correttivi, ritenute non sufficientemente provate. La compagnia assicuratrice dovrà infine rimborsare il poliambulatorio delle somme dovute alla paziente, nei limiti stabiliti dalla sentenza.