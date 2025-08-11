Chiuso in auto sotto il sole, muore bimbo di 4 anni per colpo di calore in Sardegna

Il piccolo, figlio di turisti in vacanza a Olmedo, è deceduto al Gemelli di Roma

Un bambino di 4 anni è morto a seguito di un colpo di calore, dopo essere stato trovato privo di sensi all’interno di un’auto parcheggiata sotto il sole cocente a Olmedo, in provincia di Sassari.

Secondo quanto ricostruito, il piccolo, approfittando di un momento di riposo dei genitori, sarebbe uscito di casa senza che se ne accorgessero. Quando mamma e papà si sono resi conto della sua assenza, hanno iniziato a cercarlo e lo hanno trovato svenuto all’interno del veicolo.

Trasportato d’urgenza in rianimazione all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, il bambino è stato poi trasferito al policlinico Gemelli di Roma, dove è deceduto nonostante tutti i tentativi dei medici di salvarlo.