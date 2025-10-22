Chiusura delle celebrazioni per il bicentenario dell’Istituto “Giovanni Lettimi”

Sabato 25 ottobre, alla Chiesa dei Servi di Rimini, il concerto conclusivo con i Musici Malatestiani guidati dal M° Alessandro Tampieri

Si concludono il 25 ottobre prossimo, alle ore 18, alla Chiesa dei Servi a Rimini, le celebrazioni per i 200 anni dell’Istituto “Giovanni Lettimi”, inaugurate il 12 settembre scorso con la intitolazione a Guido Zangheri e a Paolo Fantini.

Dopo il Te Deum del 13 settembre e Satie à la carte, entrambi in collaborazione con la Sagra Musicale Malatestiana, è stata la volta l’8 ottobre, de La cambiale di matrimonio di Rossini, in collaborazione con la Stagione Lirica del Teatro Galli.

L’evento conclusivo è con i Musici Malatestiani, guidati da Alessandro Tampieri, primo violino e solista dell’Accademia Bizantina, che si si esibiranno nel pomeriggio di sabato 25 ottobre nella Chiesa dei Servi di Rimini (ore 18).

Frutto del lavoro svolto nei giorni precedenti durante la masterclass tenuta al Conservatorio di Cesena dal M° Tampieri, il programma vede coinvolti gli studenti del Dipartimento di Musica Antica che hanno così potuto approfondire alcune fra le più significative opere della letteratura musicale settecentesca. Il titolo del concerto, «Tu ciel ministro eletto» è tratto infatti da una celebre aria di Georg Friedrich Händel, che verrà eseguita nel corso del concerto, assieme ad altre composizioni vocali e strumentali di Antonio Vivaldi e dello stesso Händel. Alessandro Tampieri si esibirà inoltre eseguendo un concerto per violino e archi del riminese Carlo Tessarini, all’epoca rinomato violinista e compositore.