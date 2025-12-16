Altarimini

Trattori e luci, a San Leo prende vita il più grande albero di Natale della Valmarecchia

Flash mob e pranzo di comunità a San Leo: gli agricoltori della zona protagonisti del raduno

A cura di Riccardo Giannini Redazione
16 dicembre 2025 15:16
San Leo
Attualità
In Alta Valmarecchia si è rinnovata la tradizione del flash mob "agricolo", con protagonisti una sessantina di agricoltori dell'Alta Valmarecchia, di Verucchio e San Marino. Domenica (14 dicembre) infatti si sono radunati, con i loro trattori, per dare vita in piazzale Buscarini al più grande albero di Natale della Valmarecchia, con tante luci e un colpo d'occhio mozzafiato dall'alto.

Oltre allo spettacolare flash mob, il raduno è stato occasione anche per vivere un momento di convivialità, con il pranzo che si è tenuto presso la palestra comunale di San Leo, alla presenza di circa 200 persone, compreso il sindaco Leonardo Bindi. All'organizzazione ha collaborato anche la vicesindaca e assessora all'agricoltura Valentina Guerra.

