Chiusura temporanea di viale Gradara a Riccione per lavori alla rete idrica e fognaria

L’opera da 450.000 euro punta a migliorare sicurezza stradale e mobilità pedonale, con cordoli e nuovi marciapiedi

Per consentire l’esecuzione di lavori alla rete dell’acquedotto e alla fognatura bianca, si informano i cittadini che lunedì 23 febbraio verrà chiuso alla circolazione viale Gradara, per un tratto di circa 50 metri, all’intersezione con viale dell’Ecologia.

La modifica alla viabilità resterà in vigore fino a venerdì 27 febbraio.

Durante il periodo di chiusura, per andare a Raibano sarà possibile percorrere via dell’Ecologia, mentre per Coriano si dovrà utilizzare viale Colombarina. Tutte le attività presenti in viale Gradara, durante l'esecuzione dei lavori, rimarranno raggiungibili.

I lavori rientrano nell’ambito dell’intervento di realizzazione della nuova rotatoria tra viale dell’Ecologia e viale Gradara, per un importo complessivo di 450.000 euro finalizzato a migliorare la sicurezza stradale e la fluidità della circolazione. La nuova rotatoria, in fase di avanzamento con la posa odierna dei cordoli, avrà un raggio di 15 metri, un diametro complessivo di 30 metri e sarà dotata di nuovi marciapiedi dedicati alla mobilità pedonale.

Si ringraziano i cittadini per la collaborazione e si invita a prestare attenzione alla segnaletica temporanea.