Ci pensano Montesi e Pieri: la Sampierana espugna il campo del Sant'Agostino (0-2)
Decisivo il gol del talentuoso attaccante al 53', ancora Carlini tra i protagonisti. Poi bis di Pieri
Sant'Agostino - Sampierana 0-2
SANT'AGOSTINO: Costantino, Sarti, Rosa (33' st Fiore), Ascanelli, Iazzetta, Armaroli, Simone (15' st Pierfederici), Lenzi, Vanzini, Lisanti, Frignani. A disp.: Scotto, Ribello, Fedozzi, Gamberini, Tassinari, Pinca, Bevilacqua. All.: Biagi.
SAMPIERANA: Ravaioli, Crociati, Bolognesi, Narducci, Rossi, Lorusso, Montesi, Petrini, S.Braccini, Carlini (44' st Pieri), Ariyo. A disp.: Bianchi, Batani, Facciani, Cangini, Yabre, D.Braccini, Sylla, Pungelli. All.: Belli.
ARBITRO: Yasser di Pordenone.
RETI: 8' st Montesi, 46' st Pieri.
AMMONITI: Carlini.
SANT'AGOSTINO Dopo il pari con il Mezzolara, la Sampierana trova la prima vittoria stagionale in casa del Sant'Agostino. Mercoledì i bianconeri saranno di scena in casa per il recupero della seconda giornata, avversario il Pietracuta. Contro un ordinato Sant'Agostino, la Sampierana parte bene e va vicinissima al gol al 25': Carlini libera Ariyo davanti al portiere, ma il centrocampista si fa chiudere lo specchio di porta da Costantino. Al 33' il Sant'Agostino reclama per un possibile tocco di mano in area di Simone Braccini. La Sampierana attacca al 43' con un velenoso cross di Lorusso, Iazzetta chiude Montesi a due passi da Costantino, all'attaccante bianconero viene poi fischiato fallo in attacco. Al 45' Sant'Agostino vicino al gol con un colpo di testa di Lisanti fuori di poco. A inizio ripresa meglio la Sampierana, che passa in vantaggio al 53' con Montesi. Due minuti dopo Carlini, servito da Simone Braccini, spreca la palla del raddoppio, che arriva comunque nel recupero con il gol del neo entrato Pieri.