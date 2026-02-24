Cia-Conad, maxi donazione alla Pediatria di Rimini: inaugurato il nuovo reparto per le cure complesse

Donati 225mila euro alla sanità romagnola

I Commercianti Indipendenti Associati-Conad tornano a sostenere la sanità romagnola, con un progetto di solidarietà sociale in particolare rivolto all’ospedale di Rimini.

Questa mattina all’Infermi si è infatti svolta la cerimonia di ringraziamento per la donazione di 225.000 euro in favore del reparto di Pediatria, somma raccolta attraverso l’iniziativa solidale “Facciamo sentire il nostro amore” attiva nei punti vendita Conad a fine 2025, nel periodo delle festività. Una raccolta resa possibile grazie alla straordinaria generosità dei clienti, che hanno sostenuto l’iniziativa acquistando le campanelle di Natale, all’interno di una linea di 13 soggetti inediti, realizzati in plastica (ABS) riciclata, ispirati ai personaggi più famosi dei film d’animazione Disney. Per ogni campanella distribuita nei punti vendita di tutto il territorio italiano, infatti, Conad ha devoluto 50 centesimi da destinare a favore degli ospedali per finanziare reparti o progetti pediatrici, dando così un sostegno concreto alle strutture sanitarie del territorio e a chi lavora ogni giorno per rendere la vita dei bambini ricoverati il più serena possibile e con le attrezzature mediche necessarie.

Alla cerimonia di consegna, effettuata dall’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta, accompagnato da Marco Monari, referente relazioni cliente di CIA-Conad, erano presenti il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, il Direttore Generale di Ausl Romagna, Tiziano Carradori, Francesca Raggi, direttrice medica del presidio ospedaliero, Gianluca Vergine, direttore dell’U.O. Pediatria, Enrico Sabatini, direttore U.O Attività Tecniche Rimini, ed Elisabetta Montesi, direttrice U.O. Accoglienza, URP e Fundraising.

Nell’occasione è stato anche inaugurato, con il taglio del nastro ufficiale, il Day Hospital Pediatrico, realizzato al primo piano della scala D, ristrutturando gli spazi che in precedenza ospitavano il Day Hospital di Oncoematologia Pediatrica (trasferitosi nella nuova sede nel marzo scorso) proprio grazie alla donazione effettuata da CIA-Conad a febbraio 2025 della somma raccolta con l’edizione precedente della stessa iniziativa solidale, a cui si sono aggiunti fondi aziendali, per un intervento dal costo complessivo di circa 200.000 euro.

Il Day Hospital è dotato di 4 stanze di degenza singole, dedicate a pazienti con patologie croniche che si devono sottoporre a procedure in sedazione o devono ricevere terapie per via endovenosa, e 5 ambulatori in cui viene svolta l’attività specialistica pediatrica (allergologia, pneumologia, nefrologia, gastroenterologia e nutrizione, diabetologia, endocrinologia, reumatologia, cardiologia). Tale attività è rivolta all’assistenza di bambini in età evolutiva affetti da patologie croniche come diabete, malattie reumatologiche croniche, asma, malattie infiammatorie intestinali, patologie endocrinologiche quali deficit dell’ormone della crescita, disordini dello sviluppo puberale, patologie genetiche, cardiopatie, patologie renali croniche ecc.

Per la complessità delle patologie questi pazienti necessitano di indagini diagnostiche e di terapie complesse che richiedono una sorveglianza in regime di ricovero diurno.