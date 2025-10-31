Altarimini

Ciao Evan: Bellaria in lacrime per l'ultimo saluto al giovane Delogu

I compagni dell'Istituto Alberghiero Malatesta lo hanno ricordato con un cartellone

A cura di Riccardo Giannini Redazione
31 ottobre 2025 17:34
Ciao Evan: Bellaria in lacrime per l'ultimo saluto al giovane Delogu - www.altarimini.it. Vietato riprodurre la foto senza autorizzazione
www.altarimini.it. Vietato riprodurre la foto senza autorizzazione
Bellaria Igea Marina
Attualità
Condividi

Centinaia di persone oggi pomeriggio (venerdì 31 ottobre) hanno affollato il cimitero di Bellaria per l'ultimo saluto a Evan Oscar Delogu, il 18enne che ha perso la vita mercoledì scorso in un tragico incidente stradale in moto. Figlio di Walter, ex autista di San Patrignano, e fratello di Andrea, nota showgirl e conduttrice, era uno studente dell'Istituto Alberghiero Malatesta. I suoi compagni lo hanno omaggiato con un cartellone rosso, con la sagoma di un angelo, il disegno della sua moto e tanti pensieri commoventi. "Ciao Evan", la scritta in alto. Tanti i fiori di colore bianco che hanno fatto da cornice all'emozionante cerimonia. Al rito ortodosso era presente anche il sindaco Filippo Giorgetti.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini