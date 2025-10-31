Ciao Evan: Bellaria in lacrime per l'ultimo saluto al giovane Delogu

I compagni dell'Istituto Alberghiero Malatesta lo hanno ricordato con un cartellone

Centinaia di persone oggi pomeriggio (venerdì 31 ottobre) hanno affollato il cimitero di Bellaria per l'ultimo saluto a Evan Oscar Delogu, il 18enne che ha perso la vita mercoledì scorso in un tragico incidente stradale in moto. Figlio di Walter, ex autista di San Patrignano, e fratello di Andrea, nota showgirl e conduttrice, era uno studente dell'Istituto Alberghiero Malatesta. I suoi compagni lo hanno omaggiato con un cartellone rosso, con la sagoma di un angelo, il disegno della sua moto e tanti pensieri commoventi. "Ciao Evan", la scritta in alto. Tanti i fiori di colore bianco che hanno fatto da cornice all'emozionante cerimonia. Al rito ortodosso era presente anche il sindaco Filippo Giorgetti.