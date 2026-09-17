Ciclismo, a Poggio Torriana il 6° Trofeo Top Automazioni – Memorial Davide Bertozzi

Domenica 20 settembre la gara internazionale Juniores UCI 1.1 MJ: 30 squadre e 176 giovani atleti attesi sulle strade della Romagna

Chi si aggiudicherà la sesta edizione del Trofeo Top Automazioni – Memorial Davide Bertozzi?

Per scoprirlo basta seguire la gara di ciclismo su strada Juniores, entrata nel calendario delle competizioni internazionali 1.1 MJ, in programma domenica 20 settembre a Poggio Torriana

Lo scorso anno è stato Santiago Wrolich – Team Tiepolo – ad alzare le braccia vittorioso sul traguardo di Poggio Torriana, chi scriverà il proprio nome quest'anno nell'albo d'oro del Trofeo Top Automazioni – Memorial Davide Bertozzi?

Il 6° Trofeo Top Automazioni – 3° Memorial Davide Bertozzi è la manifestazione sportiva organizzata dal Team del Capitano A.S.D. e sostenuta da Top Automazioni, che in sole 6 edizioni è entrata nel calendario internazionale UCI 1.1 MJ. Per questo a presiedere la giuria di gara UCI sarà il portoghese Claudio Guimaraes, coadiuvato da Davide Bardelli, Silvia Magni, Silvia Neri, Federico Calosso e Alessia Fantoni, mentre la direzione della corsa è stata affidata a Nicola Dal Monte e Graziano Bertozzi.

Un percorso studiato per lasciare spazio a diverse interpretazioni sia da parte dei direttori sportivi, che degli atleti: circa 129 chilometri, un dislivello complessivo nell'ordine dei 1.260 metri, un tracciato che si snoda tra la valli dei fiumi Marecchia e Uso, coinvolgendo due Province (Rimini e Forlì-Cesena) e i comuni di Poggio Torriana, Santarcangelo di Romagna e Savignano sul R.

Uno dei punti nodali? La salita di Trebbio: lunga 1,6 chilometri con una pendenza media del 5% e massima del 9%, che gli atleti devono affrontare più volte prima di lanciarsi sull'ultimo tratto di gara pressoché pianeggiante che li porta verso il traguardo.Accanto alla classifica generale, al cui vincitore saranno assegnati i due trofei che identificano la manifestazione (Trofeo Top Automazioni, destinato alla società, e il Trofeo Memorial Davide Bertozzi, destinato al vincitore), la gara prevede due classifiche specifiche.

3 Traguardi Volanti: 1° giro (km 22,6), al 3° giro (km 68,8) e al 5° giro (km 99,2). Per ciascun traguardo saranno premiati i primi due corridori.

Il Gran Premio della Montagna sarà invece assegnato attraverso una classifica a punti sui passaggi del Trebbio. I primi tre classificati della graduatoria GPM riceveranno il relativo riconoscimento.Sono 30 le formazioni attese nella mattinata di domenica 20 settembre presso lo stabilimento Top Automazioni di via Torrianese: 23 quelle italiane, 7 le internazionali tutte tra le migliori del ranking. Mentre l'elenco delle squadre di avvia alla definizione dopo che Team Belvedere e ASD Fortebraccio hanno sostituito la Borgo Molino e la Polisportiva Monsummanese, dovremo aspettare invece le ore immediatamente precedenti all'avvio della corsa, previsto per le 14.00 di domenica prossima, per conoscere i nomi dei 176 giovani atleti che si confronteranno sulle strade della Romagna.

Dopo le verifiche tecniche di rito, la presentazione delle squadre e la firma del foglio gara inizierà alle ore 12.15 del 20 settembre, mentre l'arrivo della corsa è previsto intorno alle 17.15, nei pressi dello stabilimento Top Automazioni di Poggio Torriana (RN).