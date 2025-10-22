Ciclismo: al via oggi i Mondiali su pista in Cile

Cinque giorni di gare a Santiago: l’Italia punta alle medaglie con Ganna, Fidanza e Bertazzo

Si alza oggi il sipario sui Campionati Mondiali di ciclismo su pista 2025, in programma fino a domenica al Velódromo Peñalolén di Santiago. L’evento, che riunisce i migliori pistard del pianeta, vedrà in gara oltre 40 nazioni e assegnerà i titoli iridati nelle diverse specialità di velocità, endurance e omnium.

L’Italia si presenta con una selezione di grande esperienza, guidata dal commissario tecnico Marco Villa. Riflettori puntati su Filippo Ganna, reduce da un’eccellente stagione su strada e deciso a confermarsi tra i protagonisti nell’inseguimento individuale e a squadre. Tra le donne, occhi su Rachele Barbieri e Chiara Consonni, mentre Silvia Zanardi e Miriam Vece proveranno a sorprendere nelle prove di resistenza e sprint.

“L’obiettivo è restare ai vertici come negli ultimi anni, ma anche testare nuovi assetti in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028”, ha dichiarato Villa alla vigilia delle competizioni.

Le gare si apriranno oggi con le qualificazioni dell’inseguimento a squadre e la velocità individuale maschile. Le finali più attese sono in programma tra sabato e domenica, quando verranno assegnati i titoli regina del keirin, dell’omnium e della madison.