Ciclismo amatoriale, grande successo per il Trofeo Gruppo Carli – Memorial Carli Alfredo

A Torello successo di sport e ciclismo per la prova del Campionato provinciale riminese

Si è svolta a Torello di San Leo, sabato 13 settembre una giornata di sport e passione per il ciclismo, per le strade di Torello e Pietracuta con la disputa del Trofeo Gruppo Carli – Memorial Carli Alfredo, appuntamento valido come prova del Campionato provinciale riminese di ciclismo amatoriale.

La manifestazione, organizzata dall’ASD Stefano Magni, ha visto la partecipazione di circa 80 corridori, che si sono sfidati lungo un percorso di 12 giri (per un totale di 40 km) con partenza da Torello, direzione Pietracuta, attraversando la vecchia Marecchiese, via Grandone e ritorno verso la provinciale 258. Un tracciato nervoso, ricco di saliscendi e curve, che ha reso la gara spettacolare e combattuta.

Le gare

La prima partenza, alle ore 13, ha visto impegnati gentleman “A” e “B”, super gentleman “A” e “B” e donne. Il gruppo si è spezzato lungo il percorso e, dopo un finale in volata tra una trentina di corridori, ha avuto la meglio Francesco Boratti (Sport Bike).

Alle 14:30 è stata la volta delle categorie più giovani – junior, senior “A” e “B”, veterani “A” e “B” – con una corsa vivace caratterizzata da una fuga a due. A spuntarla sul traguardo è stato Michele Senni (Team Capitani), che ha preceduto Marco Tommasini (Pedale Bellariese).

I campioni riminesi 2025

Al termine della giornata, sono state assegnate le maglie ai Campioni Provinciali Riminesi:

Categoria Junior: Bertolucci Gian Maria (Frecce Rosse)

Categoria Senior "A": Tomasini Marco (Pedale Bellariese)

Categoria Senior "B": Albanese Santo (Frecce Rosse)

Categoria Veterani "A": Giovagnoli Marco (Cicli Matteoni)

Categoria Veterani "B": Francesco Magni (ASD Stefano Magni)

Categoria Gentlemen "A": Carducci Cristian (Cicli Matteoni)

Categoria Gentlemen "B": Cortesi Cristian (HG Cycling Team)

Categoria Super Gentlemen "A": Pacini Roberto (Pedale Bellariese)

Categoria Super Gentlemen "B": Bertozzi Daniele (Team del Capitano)

Grande la soddisfazione da parte degli organizzatori, che hanno sottolineato l’ottima riuscita della manifestazione e la partecipazione numerosa di atleti e pubblico, confermando il Trofeo Gruppo Carli come un appuntamento ormai fisso nel panorama del ciclismo amatoriale riminese.

R.V.