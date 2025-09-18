Ciclismo: il Giro del Mito torna a Bagno di Romagna
Domenica 7 giugno 2026 la seconda edizione della granfondo tra epica ciclistica e natura sacra
Dopo un debutto folgorante nel 2025, il Giro del Mito si prepara a tornare con la sua seconda edizione, fissata per domenica 7 giugno 2026 a Bagno di Romagna. Inserita nel calendario Acsi, la granfondo organizzata da River22 Sporting Club conferma l’impegno della famiglia Para e il sostegno dell’Amministrazione Comunale nel valorizzare il territorio attraverso lo sport.
L’evento, che intreccia la passione per il ciclismo con il fascino delle Foreste Sacre, ha già conquistato centinaia di ciclisti provenienti da tutta Italia, sfidatisi su salite leggendarie come il Passo del Carnaio, il Monte Fumaiolo e la cronometrata di Selvapiana.
Anche nel 2026 non mancheranno pacchi gara di qualità, convenzioni per il soggiorno, tariffe agevolate per gruppi e un ricco programma di eventi collaterali. Le iscrizioni apriranno a novembre 2025.
Per aggiornamenti e dettagli: www.girodelmito.com e i canali social ufficiali.