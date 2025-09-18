Altarimini

Ciclismo: il Giro del Mito torna a Bagno di Romagna

Domenica 7 giugno 2026 la seconda edizione della granfondo tra epica ciclistica e natura sacra

A cura di Glauco Valentini Redazione
18 settembre 2025 19:09
Ciclismo: il Giro del Mito torna a Bagno di Romagna - Foto: Rec x River22 Sporting Club
Foto: Rec x River22 Sporting Club
Bagno di Romagna
Sport
Condividi

Dopo un debutto folgorante nel 2025, il Giro del Mito si prepara a tornare con la sua seconda edizione, fissata per domenica 7 giugno 2026 a Bagno di Romagna. Inserita nel calendario Acsi, la granfondo organizzata da River22 Sporting Club conferma l’impegno della famiglia Para e il sostegno dell’Amministrazione Comunale nel valorizzare il territorio attraverso lo sport.

L’evento, che intreccia la passione per il ciclismo con il fascino delle Foreste Sacre, ha già conquistato centinaia di ciclisti provenienti da tutta Italia, sfidatisi su salite leggendarie come il Passo del Carnaio, il Monte Fumaiolo e la cronometrata di Selvapiana.

Anche nel 2026 non mancheranno pacchi gara di qualità, convenzioni per il soggiorno, tariffe agevolate per gruppi e un ricco programma di eventi collaterali. Le iscrizioni apriranno a novembre 2025.

Per aggiornamenti e dettagli: www.girodelmito.com e i canali social ufficiali.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini