Ciclismo: Isaac Del Toro vince il Giro dell'Emilia

Sulla salita del Colle di San Luca ha battuto Tom Pidcock

Il messicano Isaac Del Toro della Uae Emirates ha vinto l'edizione numero 107 del Giro dell'Emilia. Sul traguardo posto sulla sommità della durissima salita del Colle di San Luca che domina Bologna, ha prima raggiunto, poi battuto in volata il britannico Tom Pidcock (Q 36.5) che sull'ultima salita aveva provado ad anticipare gli altri. Terzo il francese Lenny Martinez (Baharain), che ha regolato il gruppetto inseguitore. Del Toro, 21enne messicano residente a San Marino, era arrivato secondo al giro d'Italia vestendo per molti giorni la maglia rosa.