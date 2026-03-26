Ciclismo, paura alla Coppi e Bartali: Michael Zarate in coma farmacologico dopo una caduta

Il giovane messicano è uno dei ciclisti cresciuti a San Marino con la Monex

Momenti di grande apprensione al via della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, dove il giovane corridore messicano Michael Zarate è rimasto vittima di una grave caduta nel corso della prima tappa. L’incidente è avvenuto a circa venti chilometri dal traguardo, lungo la discesa di Gherasco.

Il 22enne, in forza alla Petrolike, ha perso il controllo della bici finendo violentemente a terra e impattando con la parte destra del volto. Immediati i soccorsi e il trasferimento all’ospedale di Cuneo, dove i medici hanno deciso di indurre il coma farmacologico a scopo precauzionale.

Gli accertamenti clinici hanno evidenziato fratture multiple allo zigomo e alla mandibola. Una Tac cranica ha escluso complicanze neurologiche, elemento che consente di escludere, al momento, il pericolo di vita. Nelle prossime ore lo staff sanitario valuterà la necessità di un intervento chirurgico.

Zarate, uno dei prospetti emergenti del ciclismo latinoamericano, è cresciuto nella Monex, squadra con base a San Marino formata da talenti messicani, che ha lanciato Isaac Del Toro. Zarate aveva già collezionato diverse partecipazioni in questa prima parte di stagione, tra gare in Spagna, il Giro di Sardegna, il Trofeo Laigueglia e l’Istrian Spring Tour, prima dell’impegno italiano.