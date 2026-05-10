Diretta testuale playout Eccellenza: Pietracuta - Sampierana 0-0
La squadra di Zanini cerca la salvezza davanti al pubblico amico
Pietracuta - Sampierana 0-0
PIETRACUTA: Amici, Fabbri, Faeti, Mani, Cevoli, Pasolini, Sapori, Capicchioni, Osayande, Zannoni, Bernardi. A disp.: Giardini, Valli Casadei, Pacini, Lazzari, Mazza, Giacopetti, Franciosi, Proverbio, Angelini. All.: Zanini.
SAMPIERANA: Ravaioli, Crociati, Bolognesi, Corzani, Rossi, Lorusso, S.Braccini, Petrini, Di Novella, Pippi, Ariyo. A disp.: Zamagni, Pieri, Conficoni, D.Braccini, Montesi, Soldati, Cangini, Monteleone, Quercioli. All.: Fontana.
ARBITRO: Cavalazzi di Lugo.
RETI:
AMMONITI: Capicchioni.
ESPULSI:
Inviato al Bindi Stefano Ferri, in redazione Riccardo Giannini.
Fischio di inizio alle 16.30
PARTITI! Sampierana in maglia a strisce verticali bianconere, Pietracuta in maglia a strisce rossoblù.
7' Il primo tiro in porta è di Mani, agevole la parata a terra di Ravaioli, sulla sua destra. Sul capovolgimento di fronte il tentativo di Di Novella viene rimpallato dalla difesa, la palla viene raccolta da Amici.