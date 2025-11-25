Ciclista 23enne travolta e uccisa da un camion a Bologna
L'incidente in periferia, la dinamica in fase di ricostruzione
A cura di Redazione
25 novembre 2025 13:15
Una ragazza di 23 anni che viaggiava in bicicletta è morta, investita da un camion all'incrocio fra via dell'Arcoveggio e via De Giovanni, alla periferia di Bologna. Come riporta l'Ansa, l'incidente è avvenuto intorno alle 9 e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia locale. I soccorritori del 118 sono arrivati in fretta, ma per la giovane ciclista, rimasta schiacciata sotto le ruote del mezzo pesante, non c'era più nulla da fare.