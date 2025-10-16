Ciclista travolto sulla Marecchiese a Novafeltria, c'è un indagato

Il ciclista viaggiava a Ponte Baffoni sulla Marecchiese in direzione Rimini e fu investito da un'auto che dalla corsia opposta svoltava a sinistra per prendere la strada per Maiolo

C'è un indagato, per l'ipotesi di reato di lesioni personali stradali e fuga in seguito a incidente, con danni a persone, per il ferimento di un ciclista 66enne in un incidente stradale, fatti avvenuti lo scorso 4 settembre a Novafeltria e al vaglio dei Carabinieri della locale compagnia, guidata dal capitano Daniele Mangerini. L'indagato, le cui generalità non sono note, è stato denunciato.

L'incidente è avvenuto alle 18 del pomeriggio del 4 settembre, all'altezza di Ponte Baffoni. Il ciclista, un 66enne del posto, stava percorrendo la Marecchiese in direzione Rimini, quando un pickup, che proveniva dal senso di marcia opposto, ha svoltato verso sinistra, per raggiungere la strada di Maiolo. Questo secondo la prima ricostruzione dell'incidente. L'automobilista era fuggito senza prestare soccorso al ciclista, ricoverato al Bufalini di Cesena con un trauma cranico.