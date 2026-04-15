Ciclista ucciso sulla Consolare: patteggia il pirata della strada

Dopo l’impatto, l’uomo era fuggito oltre confine lasciando il ciclista sull’asfalto

Ha patteggiato una pena di 3 anni il 39enne responsabile dell’investimento mortale avvenuto l’11 aprile 2024 sulla Consolare per San Marino, costato la vita a Stefano Michi, 62enne artigiano sammarinese.

Dopo l’impatto, l’uomo era fuggito oltre confine lasciando il ciclista sull’asfalto. Decisive le indagini tra Polizia Stradale italiana e Gendarmeria sammarinese, che grazie alla videosorveglianza hanno identificato il conducente, risultato sotto effetto di stupefacenti.

L’imputato, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso, ha risarcito i familiari con oltre 600mila euro. Oltre alla pena, è prevista la sospensione della patente per un anno.

Resta aperto a San Marino un procedimento per omissione di soccorso, destinato a chiudersi dopo la sentenza italiana.