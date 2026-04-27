Ciclisti e automobilisti uniti per la sicurezza: a luglio torna il Respect Day 2026

Una pedalata per la convivenza stradale

Domenica 19 luglio 2026 torna a Santarcangelo di Romagna il Respect Day, l’evento dedicato alla promozione della sicurezza stradale e del rispetto reciproco tra ciclisti e automobilisti, organizzato da Autoscuole Rimini Guida e Cicli Matteoni.

L’iniziativa, giunta alla sua nuova edizione, nasce con un obiettivo chiaro: sensibilizzare tutti gli utenti della strada sull’importanza del rispetto delle regole e, in particolare, sul tema della sicurezza dei ciclisti, troppo spesso vittime di incidenti stradali.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 7.00 in Piazza Ganganelli a Santarcangelo di Romagna, da dove prenderà il via una pedalata libera, senza percorso prestabilito e senza partenze di gruppo, nel pieno rispetto del Codice della Strada e dello spirito della manifestazione.

I partecipanti pedaleranno in autonomia scegliendo liberamente il proprio itinerario, con un messaggio semplice ma fondamentale: il rispetto delle regole salva la vita.

Come da tradizione del Respect Day, i ciclisti saranno invitati a circolare in fila indiana e a mantenere un comportamento corretto e responsabile su strada, promuovendo un modello di mobilità più sicuro e consapevole.

Il rientro in Piazza Ganganelli è previsto dalle ore 11.30, dove i partecipanti saranno accolti dal ristoro finale offerto dal Comune di Santarcangelo di Romagna e dalla consegna dei gadget ufficiali dell’evento.

Il Respect Day vuole essere non solo una manifestazione sportiva, ma soprattutto un momento di riflessione collettiva sul tema della convivenza stradale, della prevenzione e dell’educazione civica.

«Respect Day è un messaggio prima ancora che un evento – spiegano gli organizzatori –. Vogliamo ricordare che il rispetto sulla strada non è una cortesia, ma una responsabilità condivisa. I ciclisti chiedono sicurezza, ma devono essere i primi a dare il buon esempio. Solo così possiamo costruire strade più sicure per tutti».

La manifestazione è aperta a tutti i ciclisti.

Per partecipare sarà obbligatorio indossare la maglia ufficiale dell’evento.

Le iscrizioni sono già aperte presso Cicli Matteoni, in Via Marecchiese 359, Sant’Ermete (RN).

Quota di partecipazione per chi possiede già la maglia: 5 euro

Quota per chi non possiede la maglia: 35 euro, comprensivi di maglia ufficiale e quota di partecipazione

La prenotazione della maglia dovrà essere effettuata entro il 31 maggio 2026.