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Ciclisti e automobilisti uniti per la sicurezza: a luglio torna il Respect Day 2026

Una pedalata per la convivenza stradale

A cura di Redazione Redazione
27 aprile 2026 14:54
Ciclisti e automobilisti uniti per la sicurezza: a luglio torna il Respect Day 2026 -
Santarcangelo di Romagna
Attualità
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Domenica 19 luglio 2026 torna a Santarcangelo di Romagna il Respect Day, l’evento dedicato alla promozione della sicurezza stradale e del rispetto reciproco tra ciclisti e automobilisti, organizzato da Autoscuole Rimini Guida e Cicli Matteoni.

L’iniziativa, giunta alla sua nuova edizione, nasce con un obiettivo chiaro: sensibilizzare tutti gli utenti della strada sull’importanza del rispetto delle regole e, in particolare, sul tema della sicurezza dei ciclisti, troppo spesso vittime di incidenti stradali.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 7.00 in Piazza Ganganelli a Santarcangelo di Romagna, da dove prenderà il via una pedalata libera, senza percorso prestabilito e senza partenze di gruppo, nel pieno rispetto del Codice della Strada e dello spirito della manifestazione.

I partecipanti pedaleranno in autonomia scegliendo liberamente il proprio itinerario, con un messaggio semplice ma fondamentale: il rispetto delle regole salva la vita.

Come da tradizione del Respect Day, i ciclisti saranno invitati a circolare in fila indiana e a mantenere un comportamento corretto e responsabile su strada, promuovendo un modello di mobilità più sicuro e consapevole.

Il rientro in Piazza Ganganelli è previsto dalle ore 11.30, dove i partecipanti saranno accolti dal ristoro finale offerto dal Comune di Santarcangelo di Romagna e dalla consegna dei gadget ufficiali dell’evento.

Il Respect Day vuole essere non solo una manifestazione sportiva, ma soprattutto un momento di riflessione collettiva sul tema della convivenza stradale, della prevenzione e dell’educazione civica.

«Respect Day è un messaggio prima ancora che un evento – spiegano gli organizzatori –. Vogliamo ricordare che il rispetto sulla strada non è una cortesia, ma una responsabilità condivisa. I ciclisti chiedono sicurezza, ma devono essere i primi a dare il buon esempio. Solo così possiamo costruire strade più sicure per tutti».

La manifestazione è aperta a tutti i ciclisti.

Per partecipare sarà obbligatorio indossare la maglia ufficiale dell’evento.

Le iscrizioni sono già aperte presso Cicli Matteoni, in Via Marecchiese 359, Sant’Ermete (RN).

  • Quota di partecipazione per chi possiede già la maglia: 5 euro

  • Quota per chi non possiede la maglia: 35 euro, comprensivi di maglia ufficiale e quota di partecipazione

La prenotazione della maglia dovrà essere effettuata entro il 31 maggio 2026.

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