Cicloturismo e bike hotel: un'opportunità per il territorio riminese

Se ne parla all'Italy Bike Hotels Day a Viserbella, presso l'hotel Oxygen, all'evento curato dal consorzio nazionale Italy Bike Hotels

Domani, mercoledì 8 ottobre, presso l’Hotel Oxygen a Viserbella, si terrà la prima edizione di “Italy Bike Hotels Day” organizzato da Hospitality Marketing, un evento pensato per albergatori e staff degli hotel che vogliono entrare, o potenziare la propria presenza nel mondo del cicloturismo, uno dei segmenti turistici più dinamici e in crescita. L'evento inizierà alle ore 9.00. Durante la mattinata si svolgeranno tre talk su differenti tematiche: "Numeri e trend del cicloturismo", "La nuova frontiera del marketing turistico: dall'intercettare il click al conquistare la memoria", "Il sito web bike non è morto".

Il noto consorzio nazionale Italy Bike Hotels apre così le porte ad una giornata di formazione e confronto per i suoi soci, ma anche per strutture ricettive esterne al consorzio stesso che hanno manifestato interesse a operare nel segmento cicloturismo.

Italy Bike Hotels è il primo Consorzio di hotel in Italia specializzato nell'accoglienza dei cicloturisti. Riunisce oltre 60 strutture in 20 destinazioni lungo tutta la Penisola, selezionate per la loro capacità di offrire servizi su misura a chi ama viaggiare in sella. Da oltre 25 anni, il consorzio promuove la cultura della bike hospitality, con l’obiettivo di creare una rete di hotel capaci di soddisfare ogni esigenza di chi desidera pedalare anche in vacanza.