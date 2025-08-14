Cincinnati: Sinner batte Mannarino e vola ai quarti

Il numero uno azzurro supera il francese 6-4 7-6 e ora sfiderà il canadese Auger-Aliassime

Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati, grazie al successo in due set sul francese Adrian Mannarino. L’altoatesino ha chiuso il match con il punteggio di 6-4 7-6, conquistando il tie-break decisivo per 7-4.

«È un avversario molto difficile, diverso dagli altri giocatori – ha commentato Sinner a fine incontro –. Sa leggere bene l’avversario. È stata dura chiudere il match, ma sono felice di essere arrivato ai quarti di finale».

Nel prossimo turno, Sinner affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, vittorioso sul francese Benjamin Bonzi per 6-4 6-3.